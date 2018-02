Colis suspect : un homme confiné pendant près de sept heures à Sherbrooke

Un homme a été confiné pendant plusieurs heures mercredi dans un local de la rue King Ouest, à Sherbrooke, en raison d'un colis suspect retrouvé sur les lieux de son travail.

Un texte de Charles Beaudoin

Marco DeFrancesco a pu regagner son domicile vers 21 h, après que la Sûreté du Québec (SQ) eut établi que la poudre qu'il avait trouvée dans une enveloppe ne représentait aucun danger sur place.

« L'enquête se poursuit. D'autres analyses seront faites », a toutefois précisé le Service de police de Sherbrooke sur sa page Facebook.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) avait demandé l'aide de la SQ en début de soirée afin d'identifier la matière suspecte à l'aide d'un appareil qu'elle seule possède. Le travailleur devait attendre les résultats avant de pouvoir sortir de son local.

Le Sherbrookois s'est présenté à son emploi chez les Commissionnaires du Québec vers 14 h 30 mercredi lorsqu'il a aperçu une enveloppe dans laquelle se trouvait de la poudre blanche.

« Ça tombe bien, parce qu'il est un ancien militaire qui a déjà eu une formation en CBRL, c'est-à-dire une formation sur les produits chimiques, biologiques et radioactifs, donc il connaît déjà les protocoles à suivre », explique le chef de direction du Corps des Commissionnaires du Québec, Marc Parent.

L'ancien militaire a isolé l'enveloppe, a cessé de la manipuler et a fermé le local dans lequel il l'a trouvée avant de contacter les policiers. Il s'est ensuite enfermé dans un autre local à proximité en attendant la décision des autorités. Il a confirmé qu'il n'éprouvait aucun symptôme ou malaise.

Il doit rester dans un endroit confiné pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Il a suivi le protocole à la lettre. Marc Parent, chef de direction au Corps des Commissionnaires du Québec

Un déploiement impressionnant

Une douzaine de pompiers, dont l'unité d'intervention pour les matières dangereuses, et près d'une dizaine de policiers ont été mobilisés sur les lieux. Des ambulanciers assuraient également une surveillance afin de pouvoir répondre rapidement à une situation urgente.

« Il n'y a rien qui peut être pris à la légère dans une situation comme ça, donc on prend le maximum de mesures pour que si ça s'avère, on va avoir pris les bonnes dispositions et probablement avoir sauvé des vies », a expliqué le relationniste du SPS, Philippe Dubois.

Même si le Sherbrookois est un ancien militaire qui a reçu une formation en lien avec la manipulation de matières dangereuses, la situation n'en est pas moins inquiétante pour ce dernier, atteste M. Parent.

« Il y a toujours une inquiétude. À partir du moment où on a un contact avec le contenant et pas nécessairement le contenu il y a toujours une inquiétude, mais il a été très prudent. »

Le Corps des Commissionnaires est une agence de sécurité pancanadienne qui offre une deuxième carrière à d'anciens militaires et d'anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada. Il s'agit du troisième incident du genre qui vise l'organisme à but non lucratif au cours de la dernière année au Québec.

« Il faut laisser l'enquête suivre son cours. Par la suite, il faudra voir quelle pourrait être la motivation derrière, mais pour l'instant on n'a aucune raison de croire qu'il y aurait des motivations qui pourraient être une évidence à notre niveau. »