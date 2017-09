Consommation d'alcool : les Estriens parmi les moins responsables au Québec

Les Estriens font partie des gens au Québec qui sont les moins responsables en matière de consommation d'alcool. C'est ce qui ressort d'une récente étude d'Éduc'alcool qui classe l'Estrie au 13e rang sur 16.

De tous les Québécois, les habitants de la région de Laval sont ceux qui consomment le moins de façon excessive (cinq verres ou plus lors d'une même occasion) et qui respectent les niveaux de consommation à faible risque, devenant ainsi champions de la modération 2017. Ils succèdent aux résidents de Québec, qui avaient reçu ce titre en 2015, et trônent désormais en tête du palmarès de la modération.

« L’exercice biennal que nous menons depuis 2015 pour mettre en lumière le portrait régional de la consommation d’alcool ne se veut pas une compétition entre les régions, mais un exercice de sensibilisation aux réalités de chacune d’elles. Nous espérons qu’il conduira à un questionnement sur les habitudes de consommation et à leur modification si cela est opportun. Les données relatives à l’alcool au volant sont aussi une occasion de rappeler au gouvernement du Québec l’absolue nécessité de rendre obligatoire la formation Action service pour tous les serveurs de restaurants et de bars ainsi que l’augmentation de barrages policiers, car ces deux moyens sont les plus efficaces pour réduire la conduite avec les facultés affaiblies », soutient le directeur général de l'organisme, Hubert Sacy.

Les régions de l'Outaouais et de Montréal complètent le podium.

À l’instar de la coupe Stanley, qui séjourne temporairement chez ses lauréats, le trophée Éduc’alcool de la modération est remis au maire de la plus grande ville de la région où se retrouve le plus grand pourcentage de consommateurs modérés d’alcool. Il est attribué tous les deux ans et séjournera donc à l’hôtel de ville de Laval jusqu’à l’été 2019.