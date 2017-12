Construction du boul. René-Lévesque : des coûts imprévus

Même si le conseil municipal a pris connaissance de coûts imprévus liés aux deux premières phases du prolongement du boul. René-Lévesque, les élus assurent qu'il n'y a pas de dépassement de l'enveloppe réservée à ce projet qui totalise 26,4 millions de dollars.

La Ville a autorisé que les travaux puissent atteindre 12 % de la valeur du contrat initial. « On cherche toujours à payer le minimum. Quand on a des travaux supplémentaires, on doit assumer les coûts. À l'heure actuelle, on est en bas du 10 % qui est une marge de manoeuvre acceptée dans l'administration publique. Ce soir, on a demandé un 2 % de plus pour être capables de compléter les travaux qui restent à faire à partir de la fin de l'hiver et début du printemps », explique le directeur des projets majeurs à la Ville de Sherbrooke, Denis Gélinas.

Ces travaux sont de l'asphaltage, la finition des bordures, l'aménagement paysager et l'éclairage.

Aussi, l'entrepreneur a été dans l'obligation de modifier ses méthodes de travail en cours d'exécution ce qui a entraîné des coûts supplémentaires. « Il y a une zone humide importante. [...] La plus grosse surprise concerne la quantité de roc que nous devions enlever. Il y en avait deux fois plus que prévu dans le bordereau de l'appel d'offres », souligne M. Gélinas.

Aussi, les élus ont autorisé un paiement d'un montant d'environ 900 000 $ destiné à la firme de génie-conseil Services exp. pour la conception des plans, devis ainsi que la surveillance des travaux. Bien que l'entreprise ait soumissionné à près de 500 000 $ pour l'exécution du mandat, la Ville, de son côté, avait budgété 1,1 million de dollars. Même s'il en coûte un peu plus de 400 000 $ pour ces travaux, ce poste budgétaire n'est donc pas défoncé.

L'ouverture du nouveau tronçon du boul. René-Lévesque est prévue en 2018.