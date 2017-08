Coup d'envoi du Tour cycliste Frédérick-Duguay

Les cyclistes du tour Frédérick-Duguay ont commencé ce matin leur boucle de trois jours pour soutenir les gens atteints de dystrophie musculaire.

Cinq cyclistes, incluant des pompiers et des gens d'affaires, vont parcourir une boucle de 365 kilomètres qui les mèneront en Estrie, dans les Bois-Francs et dans le Centre-du-Québec. « La préparation est là, c'est peut-être juste la météo qui pourrait nous jouer des tours. On va vivre avec, on le fait pour la cause, on va arriver au bon port pareil », explique Bruce Porter, membre du comité organisateur de l'évènement.

L'objectif cette 15e édition est d'amasser 30 000 $ pour soutenir les enfants et les adultes touchés par les maladies neuromusculaires.

L'argent va à Dystrophie musculaire Canada, ça sert pour la fourniture des équipements, les services, l'éducation, parfois les modifications dans une maison et la recherche également Bruce Porter, membre du comité organisateur du Tour cycliste Frédérick-Duguay

Alexandre Lemaire, 15 ans, est le nouvel ambassadeur du tour cycliste . « Il est atteint de la dystrophie musculaire aussi, il est déjà bien impliqué avec d'autres activités de l'organisation et il a accepté d'être notre ambassadeur cette année », ajoute Bruce Porter.

Quatorze autres cyclistes s'ajouteront au groupe pour la dernière journée de 100 km.

Depuis 2003, près de 500 000 $ ont été amassés grâce à cette activité. L'édition 2017 a lieu les 9, 10 et 11 août.