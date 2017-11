Coup de pouce financier pour Excellence Sportive Sherbrooke

L'organisme Excellence Sportive Sherbrooke reçoit 175 000 $ du gouvernement du Québec afin de permettre d'améliorer l'encadrement et les services scientifiques et médico-sportifs des athlètes. C'est le ministre de la Famille et député de Sherbrooke, Luc Fortin, qui en a fait l'annonce vendredi matin.

Cette aide financière provient du Programme de soutien aux centres régionaux d'entraînement multisports. « Au départ, la subvention donnée à Excellence Sportive était de 75 000 $. Elle passe maintenant à 175 000 $ pour permettre de faire davantage et de développer de nouveaux programmes », a indiqué M. Fortin en rappelant que des athlètes ayant bénéficié des services de l'organisme sherbrookois ont connu d'excellents résultats aux derniers Jeux de la Francophonie ainsi qu'aux Jeux du Canada.

En Estrie, ce sont près de 1000 athlètes qui bénéficieront des services. « Il y a les 300 athlètes de niveau relève et élite et ça aura aussi une influence sur les athlètes espoir qui sont au nombre de 600. Ils vont voir dans un crescendo une amélioration des services », indique le directeur général d'Excellence Sportive Sherbrooke, Jacques Petit.

Pour l'Institut national du sport (INS) du Québec, il est primordial d'investir dans les services aux athlètes en région. « C'est de là que ça part. Oui, on découvre les athlètes quand ils arrivent au national et à l'international. Ces athlètes-là sont très souvent des enfants, des jeunes qui grandissent en région. Et d'avoir une proximité de services et une qualité de service leur permettent de se développer à partir de chez eux sans être obligés de s'expatrier en bas âge vers les plus grands centres à Montréal ou Québec. Ça permet aux athlètes de quitter leur région plus tard dans leur développement », explique l'une des membres du conseil d'administration de l'INS, Lynn Blouin.

Pour l'instant, l'aide financière annoncée vendredi n'est pas récurrente. « Il y a des travaux entre le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et l'INS pour qu'il y ait plus de prévisibilité pour les organismes sportifs. Quand on donne des subventions comme ça, on souhaite aussi les soutenir dans l'avenir. On va faire toutes les démarches nécessaires pour que ça se répète dans les années à venir », a dit le ministre Fortin.