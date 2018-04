Coupe Telus : les Cantonniers remportent leur premier match

Les Cantonniers de Magog ont gagné leur premier match au Championnat canadien de hockey midget triple A à Sudbury en Ontario.

La troupe de Félix Potvin a vaincu les Flyers de Moncton par la marque de 4-1, lundi, à l'aréna communautaire de Sudbury. Charles Beaudoin, Simon Pinard, Patrick Guay et Gabriel Fontaine ont chacun inscrit leur premier but du tournoi pendant que l'attaquant Evan Jackson assurait la réplique pour Moncton.

Au début du mois, les Cantonniers ont remporté la Coupe Jimmy-Ferrari, faisant d'eux les représentants du Québec à ce championnat national pour les joueurs du Midget. Ils disputeront cinq parties en autant de jours face aux autres équipes qui prennent part à l'événement.

« Si on se rend jusqu'au bout, c'est sept matchs en sept soirs, donc c'est certain que c'est beaucoup de hockey. Mais on a eu de bons entraînements, des congés à travers ça pour permettre aux joueurs de se reposer et rester aux aguets, donc on est confiants que les joueurs sont prêts », a mentionné l'entraîneur-chef des Cantonniers, Félix Potvin.

Pour les partisans magogois qui ne peuvent faire le trajet jusqu'à Sudbury, les matchs seront présentés au Théâtre Magog, situé sur la rue Principale, à compter de jeudi.