Croquarium reçoit 1,75 M$ de Québec

L'organisme Croquarium recevra près de 2 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec afin qu'il continue de s'investir pour le bien-être et la santé des enfants par le biais de l'éducation alimentaire et du jardinage éducatif.

L'organisme maintenant situé à Sherbrooke doit recevoir 1 million de dollars cette année et 250 000 $ par année jusqu'en 2021, pour un total de 1,75 million de dollars. Un montant qui « servira de levier » pour l'organisme qui compte une vingtaine d'employés.

« Pour nous, c'est un montant significatif et structurant qui va nous permettre d'aller en chercher encore plus parce que les besoins sont grands et de rejoindre encore plus d'enfants. On est heureux et ravi. Ça va nous permettre de rêver encore plus grand », a affirmé la directrice générale et fondatrice de Croquarium, Martine David.

« Ça va nous permettre de consolider nos programmes existants, des programmes qui font leur preuve depuis 12 ans, a-t-elle ajouté. Pour nous, les milieux de l'éducation sont en demande croissante de nos services et ça va permettre d'y répondre dans l'ensemble du Québec. »

La subvention de Québec provient du Plan d’action interministériel découlant de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), qui représente une enveloppe de 80 millions de dollars pour 4 ans.