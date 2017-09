David Perron optimiste avant le début de l'aventure à Las Vegas

Le Québécois David Perron avoue être un peu nerveux. Dans quelques jours, il prendra la route de Las Vegas pour s'y installer et rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Ceux avec qui il devra partir de zéro pour donner un caractère aux Golden Knights.

Un texte de Justine Roberge

Lors du repêchage d’expansion le 21 juin dernier, le directeur général George McPhee et le propriétaire Bill Foley ont fait leurs choix. Trente joueurs qui se connaissent, mais qui, pour la grande majorité, n’ont jamais joué ensemble.

Leur défi pour la prochaine saison sera d’installer une chimie le plus rapidement possible pour pouvoir se mesurer aux autres équipes.

« Le noyau n’est pas encore formé, indique Perron. Toutes les équipes ont des gars qui jouent ensemble depuis 5-6 ans […] On va essayer de créer une identité d’équipe le plus tôt possible. »

Le Sherbrookois a dû faire son deuil de Saint Louis, une ville qu’il adore. Dans sa carrière, il a disputé sept saisons avec la formation du Missouri, en plus de passer par Edmonton, Pittsburgh et Anaheim. Il se dit tout de même heureux de pouvoir évoluer au sein d’une nouvelle équipe avec plusieurs autres Québécois, comme Marc-André Fleury et Jonathan Audy-Marchessault.

La plupart des équipes d’expansion n’ont pas connu une glorieuse première année, ce qui ne semble pas inquiéter Perron. Il admet que ce ne sera pas facile, mais il croit que son équipe peut se rendre loin.

On sait qu’il va falloir se battre tous les soirs. On veut se battre le plus longtemps possible et obtenir une place en séries. David Perron

« On a une bonne formation pour une équipe d’expansion, souligne-t-il. On ne croit pas que ça sera la même chose que ce que les autres équipes ont vécu. »

Le capitaine des Golden Knights n’a pas encore été choisi. Pour Perron, cela lui importe peu. Il sait que pour obtenir une place dans les séries, ce n’est pas un, mais bien tous les membres de l’équipe qui devront faire preuve de leadership.

« Les partisans regardent souvent les lettres sur le chandail. Mais dans la chambre, on sait très bien qui sont les leaders. Tous les joueurs devraient avoir l’intention d’être un leader. »

En 652 matchs dans la LNH, David Perron a récolté 159 buts et 219 passes.

Les Golden Knights de Vegas commenceront leur saison à Dallas, contre les Stars, le 6 octobre.