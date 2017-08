Début des travaux de modernisation à l'aéroport de Drummondville

Les travaux de prolongement de la piste de l'aéroport de Drummondville commenceront ce lundi. Ils visent à moderniser l'aérodrome et à permettre de mieux accueillir les avions d'affaires.

« Les équipements de navigation seront mis à jour, la piste sera prolongée d'un peu plus de 600 m et on procédera à des aménagements pour atténuer le bruit pour les résidents à proximité », explique le directeur général adjoint de la gestion du territoire à la Ville de Drummondville, François Pothier.

Cette mise aux normes permettra de répondre davantage au besoin du développement économique de la ville. Présentement, certains types d'appareils ne peuvent se poser sur la piste, car elle est trop courte. « On sentait que, dans beaucoup de cas, les entreprises internationales voyaient d'un bon oeil le positionnement du parc industriel de Drummondville. Un des éléments qui étaient souvent pris en compte, était la capacité était de pouvoir atterrir à proximité des installations [du parc industriel]. Pour remédier à cette problématique, on en a profit pour regarder pour en faire un prolongement pour répondre à ce type d'appareil », ajoute M. Pothier.

Le coût des travaux s'élève à 4,3 millions de dollars. Ils font partie de la phase 2 de mise à niveau de l'aéroport.

À l'automne 2016, des travaux de réfection et d'élargissement de la piste avaient aussi été effectués.

L'aéroport de Drummondville enregistre 13 000 mouvements d'aéronefs chaque année.