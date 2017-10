Début du procès du prétendu guérisseur de North Hatley

C'était le début du procès lundi au palais de justice de Sherbrooke du révérend Jean-François Labrie, le prétendu guérisseur de North Hatley. Il est notamment accusé de pratique illégale de la médecine.

Une première témoin a été entendue. Elle a raconté avoir été traitée, tout comme son frère en fin de vie, par le révérend Labrie.

Le procès doit durer 5 jours.

Jean-François Labrie aurait laissé croire qu'il était autorisé à exercer la médecine lors d'une consultation. Il aurait aussi émis des diagnostics, en plus de prescrire des médicaments sans être titulaire d'un permis valide et approprié et sans être inscrit au tableau de l'ordre du Collège des médecins.