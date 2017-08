Des artistes sherbrookois s'exposent sur des bacs de Récupex

Au cours des prochaines semaines, quatre bacs de récupération de l'organisme Récupex auront un nouveau visage. Certains d'entre eux afficheront des oeuvres d'artistes de Sherbrooke.

C'est l'artiste muraliste Nicolas Lareau qui a approché l'organisme avec cette idée. « On a présenté une demande au comité tag et graffiti de la Ville de Sherbrooke qui a accepté de nous donner de l'argent pour réaliser le projet. Un appel de candidatures a été lancé par la suite », explique le directeur du développement chez Recupex, Yves Gaudet.

C'est génial de marier des artistes avec un organisme comme le nôtre. Les oeuvres sont très, très belles. Chacune est unique. Yves Gaudet, Récupex

Ces bacs seront positionnés à différents endroits de Sherbrooke afin que le plus de personnes puissent les admirer. « On va aussi les mettre dans leur contexte. Par exemple, on voit le mont Bellevue sur l'une d'entre elles. Elle ira donc dans ce secteur », soutient M. Gaudet.

Les artistes devaient présenter une esquisse de leur oeuvre à Récupex afin qu'elle soit approuvée. « Les oeuvres finales vont au-delà de ce qu'on avait vu sur papier! », se réjouit-il.

L'équipe travaille sur le projet depuis quelques mois déjà. « C'est un beau projet collectif, mais aussi un projet d'art urbain. C'est assez unique de trouver des oeuvres d'artistes de la région de Sherbrooke sur des bacs de récupération de vêtements »,

Ce projet permet aussi aux artistes de s'exprimer sur un nouveau médium. « C'est de leur donner aussi une plate-forme. Oui, ils ont des murales, mais ce que les artistes nous disent c'est que ça leur permet de s'exprimer sur d'autres plates-formes qu'un mur. Ça fait vraiment de l'art urbain. Je pense qu'à Sherbrooke, on est reconnu pour ça », indique le directeur du développement.