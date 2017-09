Des dizaines de millions de dollars pour Kruger de Brompton

EXCLUSIF - L'usine Kruger de Sherbrooke pourra finalement diversifier ses opérations grâce à un important investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de papier journal se lance dans un nouveau créneau.

Un texte de Brigitte Marcoux

Selon ce que Radio-Canada a appris, grâce à cet investissement substantiel, l'usine Kruger de l'arrondissement de Brompton pourra explorer un nouveau marché afin d'assurer son futur dans ce monde où l'avenir du papier journal est plus qu'incertain. La papetière se lancera dans la fabrication de papier d'emballage alimentaire.

Certains équipements seront transformés afin de pouvoir produire un papier de grade différent. Ce papier pourrait être utilisé par exemple pour emballer des sachets de sel, de sucre, ou encore des pains de boulangerie. La nouvelle de cet investissement sera sans doute bien accueillie par les employés puisque Kruger travaillait déjà depuis plus d'un an sur le projet.

Cette annonce permettra de consolider les emplois des 210 travailleurs qui viennent de renouveler leur convention collective au mois d'avril dernier.

Pour le professeur Luc Bouthillier, du département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval, ce nouveau marché s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise familiale.

C'est un peu dans l'ADN de Kruger, d'être toujours à l'affût d'innovation technologique, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Ces gens-là sont très attentifs pour trouver des occasions de marchés. Et on ne se lance pas dans une aventure comme ça si on n'a pas de carnet de commande pré-existant. Luc Bouthillier, professeur département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval

L'investissement auquel participera le gouvernement québécois permettra de transformer de l'équipement déjà utilisé dans l'usine de Brompton.

Les employés ont été informés de cette annonce par communiqué interne au cours de la matinée de jeudi. La direction leur offrira le déjeuner vendredi et ils auront droit à une présentation officielle dès 8 h, dévoilant tous les détails de l'investissement.

L'annonce officielle aux médias se déroulera en après-midi à l'usine de désencrage. Le président du conseil et chef de la direction de Kruger, Joseph Kruger, sera sur place pour confirmer ce projet important pour l'avenir de l'usine de Brompton. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera également présent pour procéder au dévoilement de ce projet d'investissement. Plus tôt vendredi matin, il se rendra à l'usine Kruger Wayagamack de Trois-Rivières. Aux deux endroits, des visites des installations sont prévues selon l'agenda reçu du bureau du premier ministre.

Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, l'usine va tout de même poursuivre sa production de papier journal, un marché en déclin depuis quelques années. Rappelons qu'en 2014, la papetière avait procédé à une centaine de mises à pied en raison de l'effondrement du marché de la presse écrite et des journaux imprimés.

Selon le professeur Luc Bouthillier, le déclin rapide du papier journal oblige les papetières à faire preuve d'audace pour assurer leur avenir. « Il y a 15 ans, on produisait 12,3 tonnes métriques de papier journal, aujourd'hui on en produit à peine 4 tonnes métriques. Les papetières ont tout intérêt à prendre le leadership dans une technologie nouvelle où tout est possible et le marché est ouvert. »