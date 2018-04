Des élèves de Sherbrooke rencontreront Simon Dubois à Seattle

La course autour du monde de Simon Dubois, un plaisancier de Magog, est suivie de près par des élèves du Séminaire de Sherbrooke. Six d'entre eux prennent d'ailleurs l'avion ce mercredi pour aller à sa rencontre, à Seattle, alors que son équipe y fera escale lors de la Clipper Around the World Yacht Race.

« Simon est venu à la rencontre du Séminaire l'an passé pour nous présenter son projet. Ça rejoignait beaucoup nos valeurs. On a décidé d'embarquer avec lui. Cette année, en deuxième secondaire, dans différentes matières, en français, en art, en mathématiques, en anglais, les élèves ont fait plusieurs productions liées au monde la navigation », explique, d'entrée de jeu, l'enseignante au Séminaire de Sherbrooke, Renée Lévis.

Simon Dubois communiquait par les réseaux sociaux avec les élèves de cette école secondaire au fil de ses escales.

Simon inspire les jeunes sur ce qu'ils peuvent faire, accomplir. Aller au-delà de ses rêves, ce n'est pas impossible. Même pour ceux de Sherbrooke, même si on n'habite pas sur le bord de l'eau, on peut partir faire le tour du monde si on veut. Ce que Simon fait, c'est très inspirant pour les jeunes. Maxime Tardif-Rancourt, enseignant au Séminaire de Sherbrooke

Xavier Vachon et Thomas Beauclair, les deux élèves auront l'occasion de visiter le bateau sur lequel Simon Dubois et ses coéquipiers compléteront ce tour du monde.

Sur place, ils feront une vidéo 360. « La Fondation du Séminaire a fait l'achat d'une trentaine de casques de réalité virtuelle. Notre but est de ramener ce matériel, les entrevues, les vidéos, pour en faire profiter tous les jeunes de l'école », explique l'enseignant Maxime Tardif-Rancourt.

« J'ai plus hâte de partir qu'autre chose. On va pouvoir voir dans quoi Simon vit depuis un an. J'ai aussi hâte de visiter la ville de Seattle », raconte Xavier Vachon. Son camarade de voyage, Thomas Beauclair, est également très curieux de découvrir le milieu de vie nautique du skipper québécois. « J'ai hâte de savoir ce que ça fait de vivre 11 mois dans un voilier sans toucher le sol pendant des mois. »

Les moments où j'avais envie de lâcher, je me disais de persévérer parce que lui, il n'arrête jamais. Même si quelqu'un est mort dans la course, même s'il s'est pris le pied dans une corde, il n'a jamais arrêté de travailler. Ça me dit de persévérer. Thomas Beauclair, élève

Cette course est la seule de ce type qui accueille des équipages amateurs. Les bateaux, des clippers de 70 pieds, comptent en moyenne 24 membres d'équipages. Au total, ils auront parcouru 40 000 milles nautiques en dix mois.