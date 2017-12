Des foulards pour aider ceux dans le besoin

Jusqu'au 6 janvier prochain, la population est invitée à accrocher des foulards aux arbres du parc Camirand de Sherbrooke. Les gens dans le besoin pourront les prendre et se réchauffer. L'initiative, chapeautée par l'organisme Noël dans la rue, est celle de trois mères de famille.

Patricia Plante-Martin, Marie-Ève Payette et Éloïse Lavallée se sont inspirées de ce qui se fait déjà dans d'autres villes de la province.

« C'est pour les gens qui en ont besoin, les gens qui ont froid, les itinérants, une famille dans le besoin. Eux y peuvent venir les prendre, c'est à eux, on leur donne. Jusqu'au 6 janvier, il y en aura tout le temps ici. On va en remettre tout le temps. » Affirme Éloïse Lavallée.

Une dame a entendu parler de l'idée dans les médias et a décidé de faire sa part. « Il y a des gens qui en ont besoin, qui ne sont pas aussi favorisés que d'autres. Quand j'ai vu ça dans le journal, jai trouvé que c'était une très belle initiative, ça m'a vraiment touchée. », explique-t-elle en accrochant ses foulards à l'arbre.

L'une des responsables de Noël dans la rue, Marie-Ève Payette a toujours été sensible à la cause des plus démunis, du plus loin qu'elle se souvienne. « Moi j'ai la chance d'avoir un travail. Je sais que demain matin je vais aller travailler, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir chaud comme nous, c'est juste ça. », raconte Madame Payette.

C'est pour ça que ça m'atteint. Ce sont des gens qui comme vous et moi, en Estrie, ont besoin que l'on pense à eux, Marie-Ève Payette

Quatre actions organisées

Cette année, l'organisme Noël dans la rue a prévu quatre actions concrètes. Le 13 décembre dernier, 72 itinérants ont pu recevoir une coupe de cheveux et se faire tailler la barbe gratuitement. Le jour de Noël, le 25 décembre, un dîner sera servi à la Chaudronnée, puis une distribution de cadeaux aura lieu le 27 décembre prochain. Ces trois événements s'ajoutent à la distribution des foulards au parc Camirand, prévue jusqu'au 6 janvier prochain.