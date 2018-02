Des partisans de Kim Boutin comblés à Sherbrooke

Des dizaines de personnes étaient réunies, samedi matin, à la Cage-Brasserie sportive de Sherbrooke pour encourager à distance la patineuse de vitesse Kim Boutin. La fébrilité était à son comble pour cette première course olympique de l'athlète.

La patineuse de 23 ans a réussi avec brio cette première étape. Elle a terminé première de sa vague au 500 mètres. Elle passe donc en quart de finale.

« Je suis content d'avoir vu que Kim a embarqué sur la glace et qu'elle a réussi à faire ses premiers tours. C'est toujours la crainte. On sait très bien que lorsqu'on embarque sur la glace c'est lourd, la pression est là. Je suis content qu'elle ait réussi à se recentrer », confie son père, Pierre Boutin, quelques instants après la course.

« On est content, on vit ce moment-là comme étant unique. On a mis ça dans notre mode de vie », ajoute-t-il.

« Très satisfait, c'est toujours beau de voir Kim patiner. Elle a eu un excellent départ, une très belle course. On la sent en confiance lorsqu'elle patine. C'est de bon augure pour le reste », souligne pour sa part le vice-président du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke, Christian Côté.

Lors des qualifications, l'équipe féminine, dont fait partie Kim Boutin, a aussi terminé 2e derrière l'équipe coréenne au relais 3000 mètres courte piste.

Cinq autres rassemblements sont prévus à la Cage-Brasserie sportive de Sherbrooke pour encourager les patineurs Kim Boutin et Alex Boisvert-Lacroix. Ce dernier sera en action le 19 février.