Des petits soins pour des chiens et des maîtres à Sherbrooke

La Société protectrice des animaux de l'Estrie organise une activité bien spéciale à Sherbrooke. La journée permet aux animaux et à leurs propriétaires de profiter de massage et de manucures.

L'événement se déroule chez « Wouf Zone », dans le secteur Rock Forest, ce dimanche.

Les chiens vont pouvoir profiter d'un toilettage express, d'une taille de griffes et d'un massage TTouch. Les propriétaires, eux, auront droit à une manucure express et à un massage sur chaise. Il y aura aussi un bar à petits gâteaux à la fois pour les animaux et les propriétaires.

Il est coûtera entre 5 et 15 dollars selon le soin choisi. L'argent aidera à financer le nouveau refuge de l'organisme qui sera situé sur la rue Sauvé.

Une campagne de financement a été lancée en mars pour ce projet. La SPA a amassé environ près de 680 000 dollars sur les l'objectif de 850 000 dollars.

Retard

Le projet accuse environ cinq mois de retard en raison d'imprévus à la suite de la démolition.

« Ça a exigé qu'on revoie les plans. En faisant cet exercice, ça a eu comme conséquence d'augmenter les coûts. Il a fallu aussi revoir les coûts à la baisse, car on veut vraiment respecter notre budget initial de 6M$ », explique la responsable des communications et porte-parole de la SPA, Cathy Bergeron.

Mme Bergeron ajoute que l'appel d'offres sera lancé sous peu. Le bâtiment devrait être prêt à la fin de l'automne.