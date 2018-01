Des Sherbrookois au Consumer Electronics Show à Las Vegas

Une délégation de Sherbrooke Innopole prend part au Consumer Electronics Show (CES), l'un des plus importants salons annuels de l'industrie des nouvelles technologies, qui se déroule à Las Vegas cette semaine.

Deux entreprises de Sherbrooke, Calimacil et Exonetik, participent également à l'événement. « Calimacil, qui fabrique des sabres laser, a un kiosque. Exonetik fait des actionneurs sur mesure pour différents secteurs d'activité. Les premiers commentaires que j'ai reçus, c'est que c'est énorme. Vous pouvez imaginer, c'est 4000 exposants. C'est riche d'information, de contacts et de fournisseurs potentiels. »

Au total, 20 000 nouveaux produits technologiques y sont présentés. « C'est extrêmement gros. On parle de 4000 exposants et de plus de 180 000 participants. Ça faisait quelques années que je disais au directeur de la filière des technologies de l'information que nous devrions y être. Il faut être à l'affût des tendances, il faut voir ce qu'il se passe dans l'industrie et tout ce qui touche les innovations », croit la directrice générale de Sherbrooke Innopole, Josée Fortin.

Cette dernière voit là également une façon d'enrichir le réseau de contacts à l'international de l'organisme. « Ça donne des résultats. Plus on connaît des gens qui ont des expertises clés, on les amène autour d'une table pour avoir un avis d'expert, plus on réseaute, plus on élargit notre expertise. Nos entreprises nous le demandent : "Connaissez-vous quelqu'un qui a cette expertise?". On se doit d'être à l'affût de ça. »

C'est aussi une façon de faire connaître Sherbrooke et ses atouts. « On est une ville à taille humaine. On a deux universités, des centres de recherche, beaucoup d'expertise. Plusieurs préfèrent des petites villes. [...] Ça permet aussi d'attirer des entreprises. On développe différents programmes pour les attirer. On est assez central. On est à quatre heures de Boston. Pour plusieurs, c'est magique », soutient Mme Fortin.