Des travaux à la rentrée scolaire de l'École du Phare de Sherbrooke

Les habitudes des élèves de l'École du Phare de Sherbrooke seront perturbés pour la rentrée. Les travaux sur la rue Sara, qui devaient se terminer avant l'arrivée des élèves, se poursuivront au moins jusqu'au 8 septembre.

Plusieurs mesures seront mises en place pour assurer la sécurité des élèves, soutient la Ville de Sherbrooke. Ceux qui arrivent par autobus seront déposés directement dans la cour d'école tandis que ceux qui arrivent à pied devront suivre les corridors de sécurité.

Les équipes de la Ville de Sherbrooke ont également reçu des directives.

« On leur demande [de s'assurer] que toutes les activités soient arrêtées pendant la rentrée et la sortie des élèves », énumère Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke.

On demande une présence accrue des signaleurs avec consignes d'accompagnement s'il y a lieu, d'avoir des corridors de sécurité bien balisés et de s'assurer que les élèves sont bien pris en charge. Caroline Gravel

L'objectif était d'avoir terminé les travaux avant la rentrée scolaire, mais les surprises se sont multipliées sur le chantier.

« C'est sûr que la grève et la température ont nui, mais ce n'est pas ce qui justifie l'ensemble des retards enregistrés sur ce chantier-là. On a des conduites qui sont beaucoup plus profondes que ce qui était prévu et on a aussi rencontré beaucoup de roc »,

En tout, 47 chantiers seront en cours à Sherbrooke cette semaine.

Celui de la rue Léger, entre le boulevard Industriel et la rue Robitaille, doit commencer jeudi. L'asphalte sera pulvérisé et la semaine prochaine, les travaux d'excavation commenceront.