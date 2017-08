Détecter l'autobus, acheter son billet de la STS sur son téléphone

Pas de jeton ou de monnaie pour prendre l'autobus? Il vous est désormais possible de payer les tarifs de la Société de transport de Sherbrooke (STS) directement sur votre téléphone intelligent grâce à l'application mobile Tickey, une première en Amérique du Nord.

« C'est une option de plus, une opportunité.Il y a des gens qui ne veulent plus traîner d'argent dans leurs poches; de s'acheter un titre journalier, mais de façon ponctuelle, on va être capable de faire ça maintenant », se réjouit le président de la STS, Bruno Vachon.

Au cours des dernières semaines, une puce a été installée sur tous les autobus de la STS qui permet à votre téléphone de détecter l'arrivée d'un autobus grâce à un signal Bluetooth. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors acheter un billet et le présenter au chauffeur d'autobus.

Préalablement, il faudra bien sûr avoir entré les données de sa carte de crédit dans l'application.

Ce n'est pas nécessairement des gens qui prennent l'autobus tous les jours, mais qui le prendraient une fois de temps en temps, ça vient simplifier leur façon de prendre le transport en commun. Bruno Vachon, président de la STS

Chaque passage est valide pour une durée de 90 minutes. Il suffit de reproduire le même procédé effectué pour l'achat du billet et de présenter au chauffeur le nouveau billet de transfert qui s'affiche dans l'application.

Il est également possible d'acheter plus d'un billet à la fois, par exemple si des enfants voyagent avec nous.

10 % des billets

C'est une start-up bulgare qui est derrière cette initiative. Tickey a investi 10 000 $ à Sherbrooke pour l'implanter, mais recevra 10 % de chaque billet vendu. La STS n'a rien déboursé.