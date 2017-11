Disparition de Félix Desautels-Poirier : la famille en direction de la Californie

Une tante de Félix Desautels-Poirier a pris le chemin de la Californie lundi pour aider les autorités américaines à retrouver son neveu, disparu depuis une semaine.

Louise Désautels distribuera notamment à compter de mardi des avis de recherche dans la ville d'Arcata sur lesquels une image du disparu, sans ses lunettes, a été confectionnée par un graphiste afin de mieux représenter son allure actuelle.

« Ma soeur est allée soutenir Rachel Lafontaine, l'amie de mon fils qui est sur place, et on se disait aussi qu'un autre interlocuteur auprès de la police peut peut-être faire une différence », indique la mère du disparu, Claudine Desautels.

Jean-Claude Poirier attend quant à lui impatiemment l'arrivée de son passeport pour participer à la recherche de son fils à Arcata, où Félix Desautels-Poirier est parti le 4 novembre rejoindre son amie pour assister à un spectacle.

Plus il y aura de membres de la famille là-bas, plus on va être pris au sérieux. Je vais essayer de voir ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été. C'est aussi le besoin de physiquement voir les lieux pour me faire une idée et voir si on a besoin de plus d'aide.

Jean-Claude Poirier, père de Félix Desautels-Poirier