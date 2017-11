Disparition de Félix Desautels-Poirier : les recherches piétinent

Six jours après sa disparition en Californie, le Sherbrookois de 25 ans Félix Desautels-Poirier demeure introuvable. Ses proches assurent qu'une nouvelle piste pourrait les aider à le retrouver, mais, selon eux, la police d'Arcata manquerait de personnel pour poursuivre leur enquête.

Les recherches aériennes et sur l'eau dans les marais près du lieu où lui et ses amis campaient n'ont rien donné.

Selon son amie, Rachel Lafontaine, des témoins auraient aperçu le jeune homme déambuler au centre-ville de la ville d'Arcata vers 3h du matin, mardi.

La Sherbrookoise, toujours en Californie, a demandé aux policiers d'analyser le contenu des caméras de surveillance près du lieu où il aurait été aperçu.

Son amie, Rachel Lafontaine, a demandé l'analyse du contenu des caméras dans le but de valider cette piste. L'idée aurait été refusée par les forces policières.

« Il y a une histoire qui se développe et on a envie de suivre ça. Il y a des caméras en ville qui pourrait confirmer la présence de Félix, mais la réponse que j'ai aujourd'hui de la police, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas assez d'officiers pour regarder les caméras. »

On se sent pris. On dirait que plus rien n'avance. On dirait que l'histoire est en train de mourir et ça nous fâche.

Rachel Lafontaine