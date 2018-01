Dix vétérans et neuf recrues dans l'équipe canadienne olympique de longue piste

Pas moins de 19 patineurs canadiens, spécialistes du longue piste, participeront aux Jeux de Pyeongchang. Les noms des athlètes qui représenteront l'unifolié sur l'anneau de Gangneung ont été dévoilés mercredi, à Calgary, à l'issue de six journées de compétitions aux sélections olympiques.

Le quadruple médaillé olympique Denny Morrison, décoré d'or à la poursuite par équipe à Vancouver, prendra part à ses quatrièmes JO. Il s'était hissé sur les deuxième (1000 m) et troisième (1500 m) marches du podium à Sotchi.

Alex Boisvert-Lacroix, Ted-Jan Bloemen et Vincent De Haître le rejoignent à l'avant-plan de l'équipe masculine composée aussi de l'Albertain Gilmore Junio, des Québécois Laurent Dubreuil, Olivier Jean et Alexandre St-Jean ainsi que des Ontariens Jordan Belchos et Ben Donnelly.

Bloemen est l'actuel détenteur des records sur les distances de 5000 m, établi en décembre à Salt Lake City, et de 10 000 m, également réalisé dans l'Utah deux ans plus tôt en 2015. Le Néerlandais défend les couleurs canadiennes depuis novembre 2014.

Il pourrait devenir le premier athlète unifolié à récolter un podium olympique sur 5000 ou 10 000 m en 86 ans.

La formation féminine sera formée par Ivanie Blondin, Kali Christ, Marsha Hudey, Kaylin Irvine, Heather McLean, Josie Morrison, Keri Morrison, Brianne Tutt et Isabelle Weidemann.

Neuf patineurs vivront leur baptême en Corée du Sud contre 10 qui comptent déjà au moins une expérience olympique.

Le patinage de vitesse sur longue piste est le sport dans lequel le Canada a remporté le plus de succès aux Jeux olympiques d'hiver. Depuis 1924, les patineurs du pays ont reçu 35 médailles, dont 8 d'or.