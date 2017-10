Égalité des sexes : l'historienne sherbrookoise Micheline Dumont reçoit le Prix du gouverneur général

Professeure émérite au Département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, Micheline Dumont est l'une des récipiendaires du Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « Personne ». Ce prix souligne la contribution jugée inestimable de Canadiennes.

L'affaire « Personne » fait référence à un jugement qui, en 1929, reconnaissait pour la première fois le statut de personne à part entière au sens de la loi des Canadiennes. Depuis 1979, le Gouverneur général souligne annuellement la contribution de cinq Canadiennes à l'occasion du cinquantenaire de cette cause. Les prix seront remis le 19 octobre à Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale.

Outre Mme Dumont, les récipiendaires sont Betsy Bury (Saskatoon), Ramona Lumpkin (Halifax), Elizabeth Sheehy (Ottawa), Linda Slanina (Kitimat).

Micheline Dumont a signé et cosigné 18 livres et brochures dont Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles (avec le Collectif Clio) et Le Féminisme québécois raconté à Camille. Elle est également l'une des plus importantes collaboratrices du Dictionnaire biographique du Canada. Elle a enseigné l'histoire pendant près de 30 ans à l'Université de Sherbrooke.

« C'est un honneur pour moi de souligner la contribution inestimable de Canadiennes qui font progresser l'égalité des sexes, en compagnie de la 29e gouverneure générale du Canada, Julie Payette -- une femme qui a elle-même fait preuve de grande détermination et fait tomber de nombreux obstacles à l'égalité des sexes dans sa carrière. Pour pouvoir prendre leur place dans l'histoire, les récipiendaires des Prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » pour 2017 ont dû sans cesse faire preuve d'ambition, affronter les stéréotypes et remettre en question les conventions. Je félicite ces six femmes pour leur dévouement, leur passion et leur engagement constants à faire changer les choses dans la vie des femmes et des filles au Canada. Ces femmes remarquables nous rappellent qu'ensemble nous pouvons faire de l'égalité des sexes une réalité », a souligné la ministre de la Condition féminine, Maryam Monsef.

Le nom des récipiendaires de 2017 a été dévoilé pendant le Mois de l'histoire des femmes.