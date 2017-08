« Extrêmement fatigué », Bernard Adamus annule 30 spectacles, dont celui de Sherbrooke

« Extrêmement fatigué », Bernard Adamus a annulé l'ensemble des 30 spectacles de sa tournée « En threesome s.v.p.! » prévus cet automne, dont celui de Sherbrooke.

Dans une publication Facebook adressée aux « fans, gens et diffuseurs », le chanteur s'est dit « simplement extrêmement fatigué et pas mal à bout ».

« Il est grand temps pour moi et ma santé de me retirer un peu et d'aller voir ailleurs si j'y suis pas », a-t-il ajouté.

Bernard Adamus devait fouler les planches du Théâtre Granada le 6 octobre prochain. Sur le site web de l'institution de la rue Wellington Nord, il est écrit que les détenteurs de billets doivent se présenter avec ces derniers pour être remboursés.

L'artiste terminera donc sa tournée le 26 août, au P'tit fest du nord, à Saint-Jérôme.