Fin abrupte pour les répartiteurs de Taxis de Sherbrooke : question de rentabilité selon des chauffeurs

Les opérateurs du centre de répartition des appels de Taxis de Sherbrooke digèrent mal la façon dont ils ont été mis à la porte par la compagnie. Quelques-uns d'entre eux se sont rendus au bureau lundi après-midi pour récupérer leurs effets personnels.

Une fois sur place, le vice-président du syndicat des répartiteurs, Yoan Paré, a contacté les policiers puisque la direction leur refusait l'accès au local. Rappelons que les 10 employés responsables de la répartition des appels ont appris par téléphone leur congédiement dimanche en fin de journée. L'employeur les a avisés que la répartition des appels se ferait dorénavant en Ontario.

J'ai été congédié d'un autre emploi dans le passé et je n'ai jamais été traité de la sorte! Yoan Paré, vice-président des opérateurs pour Taxi Sherbrooke

Le coordonnateur régional de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Bernard Cournoyer, n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation. « Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour décrire ce qui se passe. Si j'étais chauffeur de taxi ce matin j'aurais honte. Pis, si je prenais le taxi ce matin je ne donnerais pas de pourboire. Surtout aux chauffeurs propriétaires! »

Réactions des chauffeurs

« Les clients n'ont pas à s'inquiéter. On veut améliorer [le service] pour que ce soit le plus court possible. Les gens n'ont pas le temps d'attendre. Ils sont souvent pressés. Il faut que ce soit rapide », explique l'un des chauffeurs propriétaires chez Taxis de Sherbrooke, Raymond Lemay.

Raymond Lemay explique que le vote en faveur du transfert des activités de répartition vers l'Ontario l'a emporté par une très forte majorité la semaine dernière. Le centre de répartition a été déménagé à Ottawa, mais si les choses ne roulent pas rondement, il n'est pas impossible qu'il soit rapatrié à Sherbrooke.

On s'en va à Ottawa, mais il n'y a rien qui est signé à long, long terme. Dans un an, deux ans, il peut y avoir quelque chose de nouveau. C'est la technologie qui nous dirige, qui est maître de tout. Raymond Lemay, chauffeur propriétaire chez Taxis de Sherbrooke

Ce dernier rappelle qu'avoir un centre de répartition pour 84 taxis est loin d'être rentable. « C'est petit 84 taxis. Il faut deux répartiteurs la nuit quand, en début de semaine, les appels n'entrent pas beaucoup. Ça prend quelque chose de beaucoup plus gros. À Laval, ils ont une flotte de 500 et quelques taxis pour payer un centre d'appels. »

Les répartiteurs tiendront une assemblée lundi soir afin d'établir un plan d'action pour la suite des choses. Emploi-Québec a déjà contacté les travailleurs afin de les aider dans leurs démarches de recherche d'emploi.