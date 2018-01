Foule pour la séance d'information concernant l'agrandissement de la coopérative Le Moulin des Cèdres

Quelque 90 personnes ont assisté à la séance publique d'information concernant le projet de la phase d'une coopérative d'habitation à Weedon lundi soir.

La Coopérative Le Moulin des Cèdres compte déjà 12 logements qui n'ont pas de services. La seconde phase prévoit l'aménagement de 20 nouveaux appartements qui offriront certains services, dont une cafétéria, un ascenseur, de l'animation et de la sécurité.

« Les gens étaient à peu près à 98 % pour le projet. Ils étaient contents que des gens se lèvent et qui ont travaillé sur ce projet. Notre problème, ici à Weedon, c'est qu'on est éloigné des grands centres. On est à 50 km de Sherbrooke et de Thetford Mines. On veut garder les personnes âgées ici, dans notre milieu. On se rendait compte qu'on perdait beaucoup de nos gens âgés », indique la porte-parole du projet, Lucienne Gravel.

Pour pouvoir offrir le service alimentaire, la deuxième phase n'a d'autre choix que d'être située à côté des logements existants. « Ça fera un plus grand bassin de gens. Ça fait comme un petit village dans notre village », explique Mme Gravel.

Le projet, dans sa forme actuelle, est évalué à 2,5 millions de dollars. Le financement est partagé entre le gouvernement (45 %), le milieu (de 15 à 20 %) et le reste viendra d'un emprunt hypothécaire.

La construction devrait commencer en 2020.