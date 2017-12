Fuite de codes pour un stationnement gratuit : le CHUS portera plainte à la police

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS déposera une plainte au Service de police de Sherbrooke pour un vol de codes donnant droit à un stationnement gratuit. La direction espère ainsi retrouver la personne à l'origine de la fuite.

« Un employé tanné », comme il s'est lui-même présenté, a donné des codes de stationnement à entrer dans les horodateurs du CHUS - Fleurimont pour éviter de payer des frais. Le cadeau virtuel a été publié samedi sur la page Facebook Spotted Shebrooke. Une centaine de ces codes ont été partagés.

La direction a une bonne idée d'où provient la fuite puisque ces codes sont donnés à des employés de la sécurité qui travaillent de nuit et qui terminent leur quart après 8 h 30 question de leur éviter une contravention. « C'est du vol. Chaque code a une valeur de 7,50 $. C'est aussi le principe de confiance. Les agents de sécurité sont là pour faire respecter des règles et elles sont les personnes qui, ultimement, doivent assurer la sécurité. C'est comme de l'argent qu'on leur confie avec ces codes et malheureusement, il y a eu une fuite », déplore le directeur des services techniques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Jean Ferland.

Les codes ont, depuis, été désactivés.

Depuis la mi-octobre, les usagers doivent payer à l'entrée et non à la sortie de l'établissement et le paiement devra couvrir entièrement la période de séjour. Même si plusieurs déplorent le nouveau système, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS est catégorique : il est hors de question de revenir en arrière.