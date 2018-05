G7 : Labeaume demande à la GRC une assemblée populaire

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a demandé lundi à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de tenir une assemblée populaire pour répondre aux inquiétudes de la population concernant les mesures de sécurité durant le Sommet du G7.

À un mois du sommet, il veut que la police fédérale donne davantage de détails sur ce qui attend les citoyens.

Des manifestations sont d’ailleurs prévues, autant à Québec que dans Charlevoix.

« Les corps policiers ne veulent pas donner trop d’informations pour des raisons stratégiques, mais nous, comme représentant des citoyens, on veut qu’ils en donnent pour sécuriser les citoyens », a déclaré Régis Labeaume, avant le conseil municipal.

Le Sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie. Plus de 3000 délégués et environ 2500 journalistes attendus.