Gestion du mont Bellevue : le RPMB fait bonne impression

Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) a fait une bonne première impression à la dizaine de citoyens qui se sont déplacés à la soirée de présentation des nouveaux gestionnaires de la montagne, mercredi soir, au chalet Antonio-Pinard.

Un texte de Charles Beaudoin

Rappelons que le RPMB a succédé au Groupe Gestion Claude Adam le 1er mai dernier et aura pour principal mandat de veiller à l'optimisation de l'utilisation de la montagne. La Ville de Sherbrooke demeure quant à elle responsable de la gestion des opérations, comme la remontée mécanique et l'enneigement, ainsi que de l'entretien des infrastructures.

L'organisme tenait une rencontre afin de présenter son plan de match pour la saison de ski à venir ainsi que pour les prochaines années.

« Ils vont apprendre avec le temps, mais c'est un début. C'est heureux que la Ville s'implique davantage, qu'il y ait une organisation responsable. J'ai confiance que ça puisse bien fonctionner », estime le Sherbrookois Bertrand Thibault.

« C'est encourageant, très encourageant », opinait quant à lui son concitoyen Yvan Guay.

Tout comme la majorité des citoyens présents, tous deux ont cependant émis des préoccupations sur le caractère « multifonctionnel » de certains sentiers, où fondeurs, cyclistes et randonneurs peuvent se côtoyer.

« C'est très louable de vouloir faire des sentiers qui vont satisfaire à la fois des marcheurs, des cyclistes et des skieurs, mais il y aura des frottements. Il faudrait s'assurer de réserver certaines zones pour chacun d'eux. Il y a des pistes où c'est très difficile de s'arrêter, même pour des skieurs expérimentés, et où on peut croiser des parents avec de jeunes enfants... », s'inquiète M. Thibault.

« En contrôle »

D'autres ont simplement affirmé qu'ils préféraient attendre avant de se prononcer, mais la directrice générale du RPMB, Josianne Arès, croit avoir fait la démonstration que son équipe était prête à prendre le flambeau.

Je pense que les gens avaient besoin de voir que nous sommes organisés, professionnels, en contrôle et qu'on est prêts à recevoir leurs idées et à travailler en concertation avec les utilisateurs du mont Bellevue. la directrice générale du RPMB, Josianne Arès

Au-delà de la réussite d'une première saison de ski, sont inscrit au programme du RPMB l'amélioration et la création de sentiers de vélo de montagne et des travaux d’amélioration pour les sports de glisse et glissade. Une enveloppe de 287 000 $ de la Ville de Sherbrooke, dont 37 000 $ provenant de Destination Sherbrooke, avait été octroyée pour diversifier les activités tenues au mont Bellevue et plusieurs milliers de dollars demeurent disponibles.

« J'ai été agréablement surpris de voir la préparation des gens. J'ai bien aimé leur présentation. C'est un organisme nouvellement en place pour s'occuper des activités et on va leur donner l'opportunité d'accomplir ce qu'ils ont sur papier jusqu'à présent », note le président du comité du sport et du plein air et conseiller du district de Deauville, Pierre Tremblay.

« C'était une soirée découverte et ça m'a permis de mieux comprendre le rôle et la mission du Regroupement. De voir les visages derrière, de voir comment ça s'organise et comment les différents partenaires travaillent ensemble. C'est une première saison, c'est comme entrer une première fois au conseil municipal, il y a une adaptation à faire, mais je sens qu'il y a des gens très motivés et une belle vision », s'est réjouie la conseillère du district d'Ascot, Karine Godbout.