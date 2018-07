Granby : la Ville dresse un bilan positif des mesures adoptées pour contrer la congestion

Alors que s'amorcent les vacances de la construction, de nombreuses familles prévoient certainement faire un arrêt à Granby, autant pour visiter le Zoo que pour assister au Festival de la chanson. En cette période de l'année, la congestion peut causer de vrais maux de tête aux touristes. C'est pourquoi la Ville, la Sûreté municipale et le ministère des Transports ont mis sur place des nouvelles mesures qui semblent déjà faire leurs preuves.

L’année dernière, plus de deux millions de visiteurs ont mis le pied à Granby, dont presque 800 000 durant la saison estivale. Il y a eu beaucoup de chaos au cours des dernières années au niveau du trafic, ça a été très difficile, révèle le maire de la Ville, Pascal Bonin.

On est victime de notre succès et il faut réagir. Pascal Bonin , maire de Granby

C’est pourquoi la Ville et différents organismes ont adopté de nouvelles mesures pour diminuer le trafic. Parmi celles-ci, la mise en place d’un policier pour coordonner la circulation dans les artères critiques.

De nouveaux employés du Zoo ont aussi été engagés pour guider les visiteurs vers les stationnements disponibles. L’établissement a aussi amélioré la signalisation et a optimisé son service de navettes. On a aussi des alertes stationnement sur notre page web, explique le directeur des opérations Zoo de Granby, Samuel Grenier.

La température clémente a aussi donné un coup de pouce favorable au Zoo. Il a fait tellement beau tout le temps que ça a étendu notre achalandage sur plusieurs journées, ajoute Samuel Grenier .

Des travaux réclamés

Le maire de Granby réclame depuis plusieurs années un élargissement de la route 139 pour réduire la congestion. Ça fait très longtemps que ce dossier-là dure […] je pense que Granby est un peu une vache à lait au niveau du tourisme au Québec, il va falloir prendre des mesures, avance Pascal Bonin.

La Ville souhaite aussi construire un tunnel à l’intersection du boulevard David-Bouchard et de la rue Saint-Hubert pour les piétons et les cyclistes. On a besoin de faire passer ce trafic-là sur une autre voie que la terre, soutient le maire.

Les résidents divisés

Alors que certains saluent le service de navette, d’autres résidents de la Ville sont plus critiques devant le trafic.

C’est toujours de même chaque année, on se croirait quasiment à Montréal Daniel Ratté, résident de Granby

De son côté, Éric Savard a développé une astuce au fil du temps pour éviter le trafic. Pour sortir de Granby, je fais un détour de 11-12 kilomètres. C’est plus long, mais je n’ai pas l’impression d’avoir perdu mon temps, conclut-il.