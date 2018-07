Guillaume Fréchette retrouvé sain et sauf à Richmond

Guillaume Fréchette, l'un des deux hommes de Drummondville porté disparu depuis un peu plus d'une semaine, a été retrouvé à Richmond en Estrie.

La Sûreté du Québec a confirmé mercredi que le jeune homme de 26 ans a été retrouvé en bonne santé.

Alexandre Massé-Therrien, 35 ans, n'a toujours pas été retrouvé. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait sa résidence de la rue Lafontaine, le 24 juin dernier.

La Sûreté du Québec croit qu'il pourrait maintenant être dans la région d'Ottawa ou dans l'Ouest canadien.

Alexandre Massé Therrien mesure 1 mètre 70 et pèse 65 kilos. Il a les cheveux noirs et gris et les yeux pers.

Les proches du Drummondvillois porté disparu ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.