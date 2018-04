Hackdon : une compétition pour stimuler les dons chez les jeunes

Une quarantaine de programmeurs, de designers graphiques, d'analystes et de professionnels du marketing et des communications ont participé tout le week-end à l'événement Hackdon à l'Université Bishop's de Sherbrooke.

Ils ont tenté de créer la meilleure application possible afin de développer davantage la culture du don chez les 25‐45 ans pour tous les organismes à but non lucratif, mais principalement pour la Fondation du CHUS.

Les développeurs, amateurs et professionnels, avaient 48 heures pour programmer leur application.

L'application gagnante sera développée ensuite par IBM aux profits de laFondation du CHUS. Aussi, les trois meilleures équipes recevront des prix en argent totalisant 6000 $.

Les applications qui ont été développées au cours du week-end vont dans tous les sens : du minage de cryptomonnaie sur des appareils cellulaires inutilisés (la nuit par exemple) jusqu'à une plateforme de dons en ligne personnalisée avec nos intérêts.

C'est une équipe composée d'étudiants de l'Université Bishop's qui a remporté les grands honneurs : les Fab 5.

Le Hackdon en était à sa cinquième année.