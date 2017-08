Hockey : pénurie d'arbitres en vue à Magog

Le projet de construction d'un nouvel aréna à Magog fait craindre une pénurie d'arbitres.

En juin dernier, la Municipalité annonçait son intention de collaborer avec la Commission scolaire des Sommets pour la mise en place d'un nouveau complexe sportif sur le terrain de l'école secondaire La Ruche. Si les approbations demandées sont approuvées, le projet pourrait voir le jour à la rentrée scolaire 2019.

Le président du comité des arbitres de Magog, Dany Gagné, craint ne pas être en mesure de répondre à l'augmentation du temps de glace que pourrait engendrer la construction de cet aréna. « C'est une inquiétude que nous avons année après année. Nous n'avons pas de gros effectifs dans notre groupe. Chaque année, nous avons des difficultés à recruter. Si on voit un nouvel aréna se construire, on aura à faire du recrutement de façon plus intensive pour répondre à la demande », dit-il.

Pour le moment, 17 arbitres sont en membres du comité, alors qu'il en faudrait 25 pour répondre de manière optimale à la demande. Ce nombre devra être plus élevé au cours des prochains mois.

« On veut être prêt quand l'aréna sera construit. On ne veut pas attendre à cette année pour se dire qu'il manque des arbitres et qu'on ne peut pas répondre à la demande. On commence notre recrutement maintenant », ajoute Dany Gagné.

Le complexe deux glaces comptera deux étages. Outre les glaces de dimensions réglementaires, le bâtiment accueillera un centre de physiothérapie, un magasin d’articles de sport, une aire de restauration de même qu’une piste de course intérieure.