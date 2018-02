Important incendie dans l'est de Sherbrooke

Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble à logements de la 13e Avenue Nord à Sherbrooke dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pour faciliter le travail des pompiers, la rue, entre Terrill et Jardins-Fleuris, est fermée à la circulation. On suggère aux gens qui doivent se rendre au CHUS-Hôpital Fleurimont d'emprunter le chemin Duplessis ou la rue Des Jonquilles comme voie alternative.

Vers 5 h, des flammes et un importante panache de fumée s'échappaient du bâtiment, situé au 203, 13e Avenue Nord. À ce moment, les pompiers étaient encore en train d'évacuer les résidents en utilisant des échelles pour les rejoindre leur balcon.

À l'heure actuelle, les flammes ne sont plus visibles de l'extérieur. Les pompiers sont à l'intérieur et inspectent les murs pour éviter une propagation. Les dommages seraient limités et les risques d'effondrement de l'édifice de 45 logements seraient faibles.

L'incendie aurait pris naissance au 2e étage et l'appel aux services d'urgence a été fait à 4 h 32. Une vingtaine de pompiers participent à l'opération. Pour l'instant, la cause du brasier n'est pas connue, mais il pourrait s'agir d'un feu accidentel qui aurait pris naissance dans une cuisine. Une enquête sera effectuée au cours des prochaines heures.

À l'arrivée des pompiers, des personnes étaient sur les balcons parce qu'elles étaient incapables d'entrer à l'intérieur de leur appartement. Quatre locataires ont été incommodés par la fumée. Trois d'entre eux ont été transportés à l'hôpital par mesure préventive. Un pompier a également été incommodé, mais il a été traité sur place.

Les locataires qui ne sont pas en mesure de trouver un toit temporaire seront pris en charge par la Croix-Rouge.