Importante augmentation du nombre de crimes sexuels commis sur des enfants à Sherbrooke

Selon une enquête de Statistique Canada, publiée lundi, l'indice de gravité des crimes violents a connu une spectaculaire hausse de 25 % à Sherbrooke en 2016. Cette augmentation est principalement due à l'importante augmentation des infractions sexuelles commises sur des enfants.

Selon Samuel Perreault, analyste à Statistique Canada, 56 infractions sexuelles commises sur des enfants ont été raportées à la police en 2015 à Sherbrooke. Ce chiffre est monteé à 113 en 2016.

Aussi, le nombre d'homicides qui est passé d'un à deux explique également cette augmentation.

Sherbrooke arrive au deuxième rang des villes canadiennes qui ont connu les augmentations les plus fortes des crimes violents. C'est la ville de Brantford en Ontario qui a connu la plus grande hausse avec 27 % qui s'explique principalement par une augmentation des homicides qui sont passés d'un à quatre entre 2015 et 2016.

Stabilité du taux de criminalité

Bien que le taux de criminalité soit demeuré stable au Canada en 2016, il a augmenté de 2 % à Sherbrooke. Quant à l'indice de gravité des crimes, lui, il était à la hausse pour une deuxième année de suite au pays, rapporte Statistique Canada. Cette augmentation est attribuable à une croissance des cas de fraude.

Selon l’agence fédérale, qui compile l’ensemble des crimes déclarés par la police, l’indice de gravité des crimes (IGC) a augmenté de 1 % à Sherbrooke en 2016 par rapport aux données de 2015. L’IGC avait également augmenté en 2015, après avoir régressé chaque année pendant 11 ans.

L'agence fédérale constate aussi une augmentation de la criminalité plus marquée à l'extérieur du Québec, soit en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve.