Interdiction de tourner à gauche sur la 220? La congestion force certaines modifications

De gros travaux de reconfiguration de la route 220 en direction de Saint-Élie à Sherbrooke se feront d'ici trois à cinq ans. En attendant, le ministère des Transports et la Ville de Sherbrooke tentent d'améliorer les conditions routières du secteur, surtout aux heures de pointe où la congestion est intense.

Les ralentissements sont réguliers dans le secteur de la rue St-Jacques, où plus de 15 000 véhicules circulent chaque jour. Le ministère des Transports a d'ailleurs réalisé une étude sur la condition de la circulation en vue d'apporter des améliorations temporaires en attendant les travaux. Le marquage à l'approche du viaduc en direction de St-Élie a notamment été modifié.

« L'étude a révélé que les deux voies ne sont pas utilisées. Seule la voie de gauche qui permet le mouvement tout droit est utilisée. En modifiant le marquage, c'est une amélioration très légère, mais l'objectif, c'est de sensibiliser les conducteurs pour qu'ils modifient leurs habitudes de conduite », explique la porte-parole du MTQ pour l'Estrie, Dominique Gosselin.

Cette dernière invite les automobilistes à être courtois sur le viaduc à la hauteur du point de fusion entre les deux voies.

« Il faut que les automobilistes laissent passer par alternance les voitures et que les automobilistes dans la voie de droite signalent leur intention », ajoute-t-elle.

De son côté, la Ville de Sherbrooke songe à installer un panneau sur la rue Saint-Jacques pour interdire le virage à gauche. « Ça n'aidera pas à décongestionner, mais pour les gens qui sortent de la rue Saint-Jacques, la circulation est tellement dense qu'ils peuvent attendre longtemps. C'est juste ça que ça va aider », explique la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel. Elle a bon espoir que l'ouverture du boulevard René-Lévesque, la semaine prochaine, aidera à la décongestion.

Je pense que, naturellement, les gens vont prendre le nouveau trajet plus facile et plus efficace pour sortir du quartier.

Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke