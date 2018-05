Investissement de 3,8 M$ chez Groupe TYT de Richmond

Le Groupte TYT investira 3,8 millions de dollars cet été pour améliorer les installations de son centre de transbordement ferroviaire de Richmond, en Estrie.

« On fait l’acquisition d’un bâtiment, la modification de celui-ci pour qu’il soit désservi par rail et l'achat de plusieurs équipements de manutention pour assurer le centre de transbordement », explique le président de TYT, Patrick Turcotte.

Les travaux devraient être complétés à l'automne et devraient permettre à l'entreprise de diminuer l'empreinte écologique de ses opérations de 12 000 tonnes de CO2 par année en plus de les rendre moins dispendieuses, soutient TYT.

« Ça va permettre de pouvoir recevoir des wagons, pour pouvoir décharger du matériel et assurer la livraison locale par camions ou l’inverse, soit de recevoir de la marchandise locale par camion et l’expédier par wagons », mentionne M. Turcotte.

« C’est plus économique pour le client et aussi beaucoup plus écologique », résume-t-il.

Le gouvernement du Québec a participé a octroyé une subvention de 1,5 million de dollars pour le projet.