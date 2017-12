Jour de collecte pour La grande guignolée des médias en Estrie

C'est aujourd'hui qu'a lieu la 17e grande guignolée des médias dans la région et partout dans la province. Des bénévoles et personnalités du monde médiatique recueilleront les dons de 6 h à 18 h.

En Estrie, près de 150 bénévoles participent à la guignolée dans une dizaine de points de collectes uniquement à Sherbrooke. Des points de collectes sont aussi érigés à Coaticook, Lac-Mégantic, Granby et Magog.

L'an dernier, plus de 234 000 $ et 20 000 kg de nourriture avaient amassés dans la région de l'Estrie/Centre-du-Québec.

Les sommes amassées dans la région de Sherbrooke seront redistribuées à parts égales entre Moisson Estrie et la Fondation Rock-Guertin. « C'est très important. Les argents de la Guignolée servent à acheter le périssable qui ira dans les paniers comme le lait, les pommes, les oranges, le poulet, le jambon et les tourtières. Toutes les denrées qui sont aussi amassées lors de cette journée iront dans les paniers », rappelle le directeur général de la Fondation Rock-Guertin.

L'organisme s'attend à recevoir quelque 2400 demandes de panier cette année. Il devrait être en mesure d'en offrir 2250 environ. La distribution aura lieu le 15 décembre prochain.

Nouveauté : donner par texto

Il est maintenant possible pour les citoyens de donner à la cause en envoyant un message texte. Il faut composer le 20222 et inscrire NOEL MCQ dans le message.

Ce faisant, vous donnerez automatiquement 5 $ à la grande guignolée des médias. L'objectif de cette nouveauté est de permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement de monnaie sur eux de pouvoir donner facilement pour la cause.