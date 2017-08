Kristopher Letang à Sherbrooke ce week-end

Jérémy Grégoire, du club-école du Canadien, et David Perron, des Golden Knights de Las Vegas, organisent pour une deuxième année Le Tournoi à bout de souffle David Perron-Attitude Hockey. L'événement se déroulera à l'aréna de Bromptonville vendredi et samedi.

« On s'entraîne beaucoup depuis le début juin. Le tournoi n'est qu'une autre préparation et en plus, nous ramassons de l'argent pour les jeunes. C'était tellement un bel événement l'an passé et nous voulons monter ça d'un niveau cette année », indique David Perron.

« La première fonction est de ramasser des fonds, mais on est à un mois du camps d'entraînement. C'est pour ça qu'il y a de gros noms qui viendront à Sherbrooke cette fin de semaine, dont Mark Barberio, Zach Fucale, Pierre-Cédric Labrie et Nikita Chtcherbak. Il y aura de bons espoirs aussi comme William Pelletier qui vient de signer à Chicago et Maxime Fortier qui a été le joueur qui a marqué le plus de points dans les deux dernières saisons du la Ligue de hockey junior majeur », énumère Jérémy Grégoire.

Kristopher Letang, Éric Gélinas, Mathieu Perreault et Frédérick Gaudreau seront également de la partie. « Avec Nashville, il a connu de très bonnes séries l'an dernier. Avant, on le connaissait moins, mais là je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui vont vouloir le voir jouer. C'est super intéressant comme calibre », rappelle l'ailier des Golden Knights.

Les sommes amassées serviront à aider des jeunes hockeyeurs dans le besoin. « Nous sommes encore une petite fondation, mais on veut s'améliorer chaque année », ajoute David Perron.

L'an dernier, le tournoi avait permis de récolter 5500 $. L'objectif est de 10 000 $ cette année.