L'abbé Jolicoeur conduit vers son dernier repos vendredi

Décédé la semaine dernière des suites d'un cancer, l'abbé Robert Jolicoeur sera conduit à son dernier repos vendredi matin à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

Le défunt fera son entrée dans le bâtiment de la rue de la Cathédrale entre 10 h 45 et 11 h 15, seule période où il sera possible de prendre des images des funérailles. Selon la volonté de l'abbé Jolicoeur et de sa famille, aucune prise d'images ne sera possible en chapelle ardente ou durant la cérémonie.

La célébration religieuse doit débuter à 14 h et devrait se terminer entre 15 h 15 et 15 h 30.

Le cortège sortira à l'extérieur pour emprunter la rue Marquette et transporter le prêtre à la crypte dont l'entrée est située sur la rue Ozias-Leduc.

Reconnu par ses pairs comme étant un homme franc et proche des gens, l'abbé Robert Jolicoeur a été curé de la paroisse Saint-Charles-Garnier entre 1987 et 1999, puis de la paroisse Saint-Roch de 2002 à 2014. Il est décédé à l'âge de 69 ans.