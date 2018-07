L'échangeur Darche à Sherbrooke nécessite des réparations importantes

Le pont de l'échangeur Darche, qui se trouve au-dessus de l'autoroute 410 sur King Ouest à Sherbrooke, nécessite d'importantes réparations. À tel point que le ministère des Transports impose dès maintenant des restrictions de charges permises sur la structure.

Les véhicules lourds dont la charge dépasse les limites maximales ne peuvent plus circuler sur l'échangeur Darche, et ce, dès maintenant.

Des détours sont en place pour les véhicules lourds concernés par la restriction. Il est possible pour eux de passer par le boul. de Portland ou par le boul. de l'Université.

Dans le dernier rapport d'inspection, dont Radio-Canada a obtenu copie, on y apprend que le pont présente plusieurs fissures dans le béton de protection, qu'il y a de nombreux endroits où le béton a éclaté et a été délaminé et qu'on y retrouve de la corrosion légère des éléments en acier. Aussi, il est noté qu'à certains endroits, l'éclatement du béton fait en sorte que les armatures du pont sont apparentes.

Cette inspection complète a été faite en octobre dernier.

Le pont, qui a une longueur d'un peu plus de 73 m, a été construit en 1970.