L'ensemble des travaux recensés sur une carte interactive à Sherbrooke

Les usagers de la route ont un nouvel outil à leur disposition pour se prémunir contre les irritants engendrés par les différents travaux à la Ville de Sherbrooke.

La Ville a mis en ligne mercredi une carte interactive qui permet de voir la totalité des chantiers effectués sur son territoire en temps réel.

Elle recense non seulement les grands chantiers en cours et planifiés, mais également tous les travaux ponctuels et urgents effectués sur le territoire sherbrookois. Les citoyens seront en mesure de voir toutes les entraves routières qui pourraient retarder leurs déplacements et opter pour un itinéraire différent.

« La carte est mise à jour quotidiennement par nos équipes qui font des interventions ponctuelles et par les entités externes comme Bell Canada, Vidéotron et autres lorsqu'ils font des travaux sur le territoire », explique la directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Je suis très fier, d'autant plus que c'est une carte développée par nos services. Un gros bravo à l'équipe de géomatique de l'avoir développée. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Plus de 171 chantiers sont prévus d'ici novembre prochain sur le territoire de Sherbrooke pour une facture qui s'élève à 41,2 millions de dollars. Les chantiers prévus dans les rues et les parcs sont estimés à plus de 37,2 millions de dollars cette année.

« On va avoir des gros chantiers sur la rue Beckett (975 000 $), la rue Jolliet (1,35 M$), sur le chemin Duplessis (625 000 $) aussi. C'est sûr qu'on va avoir des travaux de resurfaçage et de pavage sur les différentes artères comme les rue King Ouest et Galt Ouest. Il y a plusieurs gros travaux un peu partout sur le territoire », affirme Caroline Gravel.

Il est possible de consulter la carte interactive à cette adresse : sherbrooke.ca/travaux.