La 2e meilleure eau potable de l'Amérique du Nord est à Sherbrooke

Les Sherbrookois peuvent maintenant se targuer de boire la deuxième meilleure eau en Amérique du Nord. La Ville de Sherbrooke a, en effet, remporté la médaille d'argent d'un concours « Best of the Best Taste test » organisé par l'American Water Works Association (AWWA).

Au total, 25 municipalités se disputaient les honneurs du concours qui avait lieu à Las Vegas.

Ce n'est pas le premier honneur que récolte l'eau sherbrookoise. L'automne dernier, elle avait remporté le titre de meilleure eau potable du Québec lors d'un concours organisé par le Réseau Environnement. C'est ce titre qui avait permis aux Sherbrookois de représenter le Québec au concours de l'AWWA.

Deux employés du Service des infrastructures urbaines sont présents à Las Vegas pour y représenter la Ville de Sherbrooke. « Les bouteilles d'eau de Sherbrooke sont arrivées là-bas vendredi dernier dans du verre ambré, comme celles utilisées pour les bouteilles de bière. C'est ensuite mis dans des glacières. On a envoyé ça par transport aérien vers Las Vegas », explique le chef de la Division de la gestion des eaux à la Ville de Sherbrooke, Michel Cyr.

Trois juges ont évalué l'eau des municipalités participantes mercredi. Les gagnants ont été connus en soirée. « On évalue les qualités esthétiques, qu'elle ait un bon goût, une très grande transparence, aucune odeur. Il y a un test de turbidité également », ajoute M. Cyr.

À Sherbrooke, on met le minimum de chlore exigé par la loi. « C'est pour ça que notre eau n'a pas d'arrière-goût de chlore comme dans d'autres municipalités. Elle est filtrée très fortement par des membranes et ensuite, elle est ozonée, c'est de l'oxygène pur qui tue les bactéries. Ça n'a pas de goût, pas d'odeur. La combinaison de tout avec la très bonne source qui est le lac Memphrémagog fait qu'on a une excellente eau », dit-il.

La ville gagnante est Hamilton en Ohio.

L’AWWA existe depuis plus de 135 ans et compte environ 50 000 membres. Pratiquement toutes les municipalités produisant de l’eau potable à travers le Canada et les États-Unis sont en lien direct ou indirect avec elle.