La construction de l'usine-école de bières amorcée à l'UdeS

Les amateurs de bières pourront bientôt compter sur le savoir-faire des étudiants de l'Université de Sherbrooke, où une usine-école pour les procédés brassicoles et pour la distillation verra le jour à l'hiver 2019.

Un texte de Charles Beaudoin

L'usine-école sera intégrée au Studio de création Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, dont la construction a été amorcée vendredi. Une vingtaine d'étudiants au baccalauréat en biotechnologie de l'Université de Sherbrooke travaillaient à la mise sur pied d'une microbrasserie.

Réalisé au coût de 11,8 millions de dollars, incluant 1,6 millions de dollars en équipement, le studio sera situé entre la Faculté de génie et l'École de gestion afin de stimuler la création et les projets entrepreneuriaux.

« Le Studio de création fait déjà la fierté de la communauté universitaire, souligne le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l’Université de Sherbrooke. Il offrira un milieu de formation unique en son genre : en plus d’être ouvert aux 2600 étudiantes et étudiants de la Faculté de génie, il sera accessible à l’ensemble de la communauté universitaire et à toute la population. »

« Depuis longtemps, Jean-Louis et moi voulions soutenir l’Université de Sherbrooke dans un projet d’envergure. Lorsque nous avons rencontré le doyen, les professeurs et l’Association générale des étudiants de la Faculté de génie, ils nous ont présenté une idée. Un endroit où ils pourraient se retrouver et collaborer pour créer et réaliser leurs prototypes avec tout l’équipement nécessaire et en toute sécurité. Et ainsi passer d’une idée, d’un rêve à la réalisation », mentionne Huguette B. Fontaine, représentante de la famille Fontaine.

Plus de détails à venir