La détresse alimentaire en hausse en Estrie

La détresse alimentaire continue de progresser en Estrie. Au cours de la dernière année, les demandes de dépannages et les demandes d'aide provenant de personnes qui occupent un emploi ont augmenté de 9 % chez Moisson-Estrie, selon le plus récent bilan-faim dévoilé par l'organisme mardi.

Un texte de Charles Beaudoin

La situation est telle que la direction de l'organisme envisage différentes mesures pour 2018 afin de faciliter l'accès aux vivres pour les travailleurs, dont la possibilité d'ouvrir les week-ends.

« C'est quelque chose qu'on avait remarqué l'an passé, mais qui est relativement nouveau, mentionne la directrice générale de Moisson-Estrie, Geneviève Côté. C'est vraiment une réalité que l'on vit et qui nous oblige à ajuster nos services, parce que quand les gens travaillent et que nos heures d'ouverture sont en même temps que leur emploi, on doit arriver à s'ajuster. »

Fait à chaque mois de mars, le bilan-faim consolide des données socioéconomiques permettant de dresser un portrait de la faim au Québec. Au total, près de 20 000 personnes ont fait appel à Moisson-Estrie entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 et au-delà de 1000 personnes l'ont fait pour la première fois. Les demandes affluent chaque semaine, « pas seulement à la fin du mois », souligne Mme Côté.

« Si on fait le calcul, un couple dont les deux personnes ont chacun le salaire minimum et qui a deux enfants arrive très, très serré avec un logement et une voiture pour se déplacer. S'il arrive un bris, un imprévu ou un problème de santé, il y a une panoplie de situations qui fait en sorte que des gens peuvent se retrouver à faire une première demande d'aide alimentaire. »

Une tension accrue

Si la quantité de denrées amassées par Moisson-Estrie a connu une hausse de 5 % par rapport au bilan précédent (936 022 kg de denrées redistribués comparativement à 889 808 kg) les paniers distribués, eux, se font plus petits, déplore la dg de l'organisme qui alimente 37 organismes partout en Estrie.

« C'est sûr que c'est une crainte qu'on vit [de ne pas suffir à la demande]. C'est le coût de la nourriture qui augmente. Quand on doit faire des achats, avec les budgets qu'on a, on doit diminuer les quantités et le nombre d'organismes à qui on redistribue des denrées augmente chaque année également. »

La pression se fait aussi sentir chez les usagers, constate Geneviève Côté, qui dit voir « beaucoup plus de cas de violence » que par le passé.

On parle d'un besoin primaire, la nourriture. Les réactions de quelqu'un qui en est privé ne sont pas toujours très réfléchies. Ce n'est pas comme enlever un jouet à un enfant. Geneviève Côté, directrice générale de Moisson-Estrie

Des collations sont maintenant offertes dans la salle d'attente et les gens qui se présentent aux installations de la rue Daniel, à Sherbrooke ont droit à un café et des sandwichs même si un rendez-vous n'avait pas été planifié.

« On est à réfléchir sur les façons de diminuer cette agressivité-là. Ce sont des choses qu'on vit de plus en plus et on doit être créatif pour ne pas subir ces périodes agressives qu'on voyait beaucoup moins dans le passé. On met des moyens en place pour rendre le passage à Moisson Estrie plus agréable », résume Geneviève Côté.