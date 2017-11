La fondation Justin Lefebvre voit le jour à Sherbrooke

La famille de Justin Lefebvre met sur pied une fondation à sa mémoire. La fondation Justin Lefebvre sert entre autres à aider les jeunes dans le besoin à pratiquer leur sport favori.

La première campagne de financement organisée pour la fondation se tient ce week-end, au Complexe sportif Thibault de Sherbrooke. Le hockey était une passion pour Justin.

« Je pense que c'est un deuil pour la vie. C'est au jour le jour. Il faut apprendre à vivre avec ça. On a décidé de vivre avec et d'apprendre à traverser ça et à trouver les bons côtés quand même », souligne son père, Benoit Lefebvre.

En juin 2017, Justin Lefebvre est mort noyé dans une piscine chez des amis lors d'une fête d'enfants.

« C'était une fraction de seconde. Justin était surveillé par un adulte. Il savait nager. C'est vraiment accidentel. On le sait, il a eu les premiers soins, les meilleurs », confie sa mère, Marie-Pier Savaria.

L'idée de cette fondation vient d'Elliot Poulin, l'ami de Justin chez qui le drame est survenu. « On s'amusait très bien ensemble à se faire des passes et à essayer de marquer des buts. Je ne voulais pas laisser tomber Justin, le laisser tomber dans le ciel sans que personne n'y pense », indique le garçon.

Sports et don d'organes

La fondation Justin Lefebvre va permettre d'équiper de jeunes sportifs qui viennent de milieux plus défavorisés et de parler du don d'organes chez les enfants. C'est Justin qui avait lui-même signé sa carte pour les dons d'organes quelques jours avant sa mort.

« On ne saura jamais c'est qui, mais on sait que ce sont quatre petites vies en bas de 8 ans. Son cœur, ses deux reins, son foie. On est très fier de lui », explique Benoit Lefebvre.

« On dirait qu'on avait comme le goût que ça se continue. Qu'il ne soit pas oublié. On dirait que c'est un beau processus dans notre deuil. C'est un baume pour nous de savoir qu'à travers tout ça, il est comme encore en vie un peu », souligne Marie-Pier Savaria.