La mise en service du prolongement de l'autoroute 410 est prévue en 2020

C'est confirmé : les travaux du prolongement de l'autoroute 410 à Sherbrooke commenceront au cours des prochains mois.

Réunis à Sherbrooke vendredi matin, le ministre des Transports du Québec, André Fortin, le député de Sherbrooke et ministre de la Famille, Luc Fortin, ainsi que Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie ont annoncé des investissements de 75 millions de dollars pour réaliser la deuxième phase des travaux.

Le gouvernement du Canada injecte 37,2 millions de dollars dans le projet. C'est le gouvernement du Québec qui finance la balance.

Cette deuxième phase du prolongement de l'autoroute 410 consiste à construire, dans l'arrondissement de Lennoxville, un tronçon d'environ 4 km entre la route 108-143 et la route 108. Elle inclut également le réaménagement de la route 108 entre les chemins Spring et Glenday, d'une longueur de 1,6 km.

Les appels d'offres seront lancés au plus tard lundi. Les travaux, qui commenceront au cours de l'été prochain, devraient être terminés en 2020.

Plus de 23 000 véhicules emprunteront cet axe routier quotidiennement, dont une bonne proportion de véhicules lourds, selon les estimations du ministère des Transports.

La première phase de la construction de l'autoroute 410, qui s'est échelonnée de 2010 à 2015 pour relier le boulevard de l'Université à l'intersection des routes 108 et 143, a coûté plus de 166 millions de dollars, selon le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.