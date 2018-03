La mort d'un étudiant de Bishop's en République dominicaine causée par une chute

Le mystère entourant le décès de Ben Houtman, un étudiant de 21 ans de l'Université Bishop's, survenu en République dominicaine dans la nuit de vendredi à samedi, s'éclaircit.

Selon les informations obtenues, vers 2 h 45 dans la nuit de vendredi à samedi, il aurait fait une chute d'un balcon situé au quatrième étage de son hôtel. Il serait mort sur le coup.

Un autre étudiant, Mathew Van Doorn, est également tombé au même moment. Il a été conduit à l'hôpital. Selon la direction de l'Université Bishop's, il aurait toutefois déjà obtenu son congé.

Déclaration de la famille

Dans une déclaration de la famille de la victime transmise aux médias, on soutient que « c'est un malheureux accident qui aurait pu arriver n'importe quand, n'importe où. »

La famille du jeune homme a fait le voyage de la Colombie-Britannique après avoir appris la triste nouvelle. Stine Linden-Andersen, la doyenne des affaires étudiantes de l'Université Bishop's, qui est également psychologue, s'est aussi rendue sur place pour accompagner les autres étudiants qui sont du voyage. La venue de Mme Linden-Andersen a grandement touché la famille du Ben Houtman. « Nous apprécions la présence de la doyenne des affaires étudiantes de l'Université Bishop's ici en République dominicaine de même que le soutien de toute la communauté de Bishop's et des représentants de Sunwing », peut-on lire dans la déclaration de la famille.

Même si c'est la semaine de relâche, la direction de Bishop's a aussi mis en place des ressources à son campus de l'arrondissement Lennoxville pour aider les étudiants qui en auraient besoin.

Ben profitait vraiment de la vie. Il aimait voyager, camper, les sports et la musique. Famille de Ben Houtman

Selon la famille de Ben Houtman, l'étudiant a laissé sa trace dans de nombreuses communautés. « Nous savons que cette perte touche aussi beaucoup, beaucoup d'autres personnes et c'est réconfortant de savoir qu'à Vancouver, Victoria, Sherbrooke, Kingston, Montréal et au-delà la famille et des amis se réconfortent ensemble, partagent des larmes de soutien et se rappellent de Ben, un jeune homme précieux qui laissera une indélébile impression sur toutes nos vies. »

Les détails entourant les funérailles de la victime ne sont pas connus encore. De son côté, le principal de l'Université Bishop's Michael Goldbloom souhaite organiser une activité pour commémorer la mémoire du jeune homme « dans le respect de la famille ».

Les autorités républicaines enquêtent pour comprendre les circonstances entourant le tragique accident.