La Place des Arts pour le Sherbrookois Tristan Longval-Gagné

À 29 ans, le musicien sherbrookois Tristan Longval-Gagné est sur une formidable lancée. Le pianiste fera son entrée montréalaise en janvier, à la Place des Arts, avant d'amorcer une tournée canadienne et internationale qui se poursuivra jusqu'en 2020.

Un texte d'Anik Moulin

« Ce concert-là, c'est vraiment pour montrer ce que je suis devenu, ce que je travaille depuis longtemps, où ma carrière est rendue. Puis, pour lancer la tournée qui va m'amener partout à travers le Canada et le monde éventuellement! », explique Tristan Longval-Gagné.

Affirmant qu'il aime les défis costauds, le Sherbrookois promet un concert étonnant avec Rachmaninoff et Ravel notamment au programme. Tristan Longval-Gagné présentera également sa première transcription d'une oeuvre, soit celle de West Side Story. De son propre aveu, le répertoire qu'il propose en est un ardu. Non pas pour le public, mais pour lui-même.

Le talentueux pianiste montera sur la scène de la Place des Arts (salle Claude-Léveillée), les 31 janvier et 1er février 2018, pour un concert qu'il présentera ensuite partout au Canada.

Ç'a toujours été ma caractéristique, ma force, de jouer du répertoire très virtuose, demandant physiquement. Je me suis toujours distingué avec ça et ce ne sera pas différent cette fois-ci!

Tous les jours, tel un athlète, le musicien pratique son art de trois à six heures afin que ses doigts puissent gambader aisément sur le clavier.

Il faut rester en forme. C'est exactement la même chose qu'un sportif qui peut pas se permettre d'arrêter complètement. D'arriver au neutre, on peut pas faire ça, on perd nos réflexes, on se détériore relativement vite!

