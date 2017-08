La population augmente dans la région de Sherbrooke

Les données du recensement de 2016, dévoilées mercredi par Statistique Canada, démontrent que la population de la région métropolitaine de Sherbrooke a augmenté de près de 10 000 personnes depuis 2011.

En 2016, la région comptait 212 105 habitants, ce qui correspond à une hausse de 4,9 %, alors qu'en moyenne au Québec, la population s'est accrue de 3,3 %. Si la tranche d'âge la plus importante est celle des 35 à 39 ans (10 395), reste qu'il y a 50 personnes, dont 45 femmes, qui avaient plus de 100 ans. Aussi, on y apprend que l'on compte 4780 filles de plus que de garçons.

L'âge moyen des Sherbrookois se situe à 42 ans, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne québécoise qui est de 41,9 ans.

On retrouve plus de couples mariés (54 070) que de couples vivant en union libre (44 035) et les familles comptant deux enfants sont les plus nombreuses.

On parle principalement français à la maison (187 655) et anglais (11 030). Près de 6500 personnes parlent une autre langue. La troisième langue la plus parlée est l’espagnol (1910).